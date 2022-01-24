Підняли на вуха все місто. Ми дізналися про деталі хвилі "мінувань" в Одесі

Повідомлення про мінування шкіл почали надходити з полудня

У школах міста шукали вибухівку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сотні шкіл та торгові центри в Одесі сьогодні знову "мінували". Вибухотехніки не встигають на всі виїзди, а батькам нема куди подіти дітей. Як Одеса реагує на масове "мінування".

"Повідомлення про мінування шкіл в Одесі почали надходити з полудня. Враховуючи, що півдня минуло, вже не було сенсу чекати на завершення перевірок будівель. Діти були відпущені додому", – розповіла нам директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, останнім часом, як і у всій країні, одеські школи "мінуються" не вперше.

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"Кількома днями раніше було локальне "мінування". Йшлося про 2-3 школи. А сьогодні були "заміновані" практично всі, за винятком 2-3 шкіл. У ході перевірки, на щастя нічого небезпечного не було виявлено", – уточнила Буйневич.

За словами педагогів, "мінування" не пов'язані із контрольними роботами.

"Зараз не період контрольних. Зазвичай, коли хочуть зірвати контрольну роботу, то "мінують" конкретну школу. Школи часто зараз "мінують" у Миколаєві, тепер ця хвиля докотилася до Одеси. Думаю, що "мінюють" школи для того, щоб завдати занепокоєння" всьому місту.У тривозі все місто, яке чекає на своїх дітей додому. Причина – у національній складовій.

В Одесі шукають вибухівку у всіх школах та ТЦ

У понеділок, 24 січня, до Одеси правоохоронцям надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл та торгових центрів міста.

Невідомий заявив, що замінував усі навчальні заклади та торгові центри Одеси. Наразі проводиться евакуація дітей та дорослих.

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Після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

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