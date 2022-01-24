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В Одесі шукають вибухівку у всіх школах та ТЦ – людей евакуювали

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 15:10
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На місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи
Ще в одному місті України "замінували" школи та ТЦ. Фото: колаж "Сьогодні"
Ще в одному місті України "замінували" школи та ТЦ. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 24 січня, в Одесі правоохоронцям надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл та торговельних центрів міста.

Про це повідомляє "Думська".

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Що відомо?

Невідомий заявив, що замінував усі навчальні заклади та торговельні центри Одеси. Наразі проводять евакуацію дітей та дорослих.

Після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

У всіх школах Чернігова шукають вибухівку

24 січня у Чернігові повідомили про нібито замінування всіх навчальних закладів. Дітей та співробітників евакуювали.

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Інформація про замінування надійшла на гарячу лінію СБУ. У повідомленні йшлося про мінування не лише у Чернігові, а й в інших містах. Про які саме йдеться, поки що невідомо.

Після евакуації у дитячих садках та школах проведуть перевірку.

Хто і навіщо "мінує" будівлі?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань – від школярів і студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які контролює ФСБ.

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Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

Лише за перші три тижні 2022 року поліції надійшло 339 повідомлень про мінування.

Чому спецслужби виїжджають на всі "мінування"

У МВС уточнюють, що згідно з законом на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати всі оперативні служби, включно з поліцією, вибухотехніками, кінологами. Виїздити обов'язково, адже під загрозою життя людей.

Зі свого боку в пресслужбі СБУ нам повідомили, що протягом 2021-2022 років жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятки тисяч гривень. Одночасно наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки в Києві та регіонах оцінюється різними сумами.

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