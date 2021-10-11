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"Політичне замовлення": Труханов висловився про обрання йому запобіжного заходу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 жовтня, 09:30
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Мер Одеси вважає, що прокурор сам собі суперечить
Суд над Трухановим триває. Фото: колаж "Сьогодні"
Суд над Трухановим триває. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Одеси Геннадій Труханов, якому суд обирає запобіжний захід, заявив, що досі не розуміє, яку підозру йому вручили і якої він завдав шкоди.

Про це міський голова повідомив "Сьогодні".

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"Є надія, що в нашій країні боротимуться з корупцією"

Труханов розповів, що він проконсультувався з фахівцем, і не розуміє, що за підозру йому вручили, і яких збитків він завдав.

"Я проконсультувався з фахівцем і не розумію, що це за підозра і які збитки. У мене все-таки є ще надія, що якщо в нашій країні вирішили боротися з корупцією, то так і буде, а не виконувати політичні замовлення. Якщо хтось скоїв злочин, то він повинен відповідати. Покарання чи обвинувачення має бути адресним, а не просто так. Ви просто послухайте всю абсурдність фраз і звинувачень прокурора, він сам собі суперечить", – заявив мер Одеси.

Засідання 8 жовтня

У п'ятницю судді перенесли засідання на сьогодні, так як за десять годин так і не змогли пред'явлення звинувачення.

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Також мер Одеси під час перерви в суді розповів свою версію виникнення кримінальної справи проти нього. Він заявив, що суми застави в 120 млн грн, на якій наполягає звинувачення, у нього немає.

Крім того, Труханов повідомив інформацію, що свого часу Михайло Саакашвілі говорив з керівництвом НАБУ про необхідність його переслідування.

Деталі події

6 жовтня про підозру повідомлено міському голові Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міськради в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси і згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

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Слідство встановило причетність до схеми 16 чоловік, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші – співучасники скоєння інших злочинів.

У чому звинувачують чиновників

Учасники злочинної організації в змові розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси (далі – ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.

В результаті за період з 2016 по 2019 року ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га і незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.

Загальний розмір збитку по цих епізодах, за результатами експертизи, становить 689 млн грн. На цей момент слідчі дії тривають.

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