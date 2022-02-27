Злови диверсанта за винагороду. В Одесі допомагають спецслужбам виявляти спільників окупанта

Місцевий депутат виявив ініціативу, яка стартувала дуже успішно

Розмітка коригування вогню. Скріншот відео

В Одесі призначили винагороду за виявлення або затримання спільників окупантів. Про таку ініціативу пише депутат Одеської міськради Олексій Нагаткін у соцмережі.

Тарифи за диверсантів:

100 доларів за відео людини-члена ДРГ, де чітко видно її обличчя безпосередньо під час роботи на ворога. Відео має бути не старше 30 хвилин, на відео чітко зрозуміло, де саме і що диверсант.

800 доларів за захопленого члена ДРГ за наявності доказів, описаних вище.

1400 доларів за "сильно пом'ятого", але живого – повідомляєте нам і одразу викликаєте поліцію та швидку допомогу.

Співпраця з ініціативою не виключає необхідності повідомляти поліцію та медиків.

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За словами Нагаткіна, за перші дві години дії "акції" було спіймано 6 людей. Станом на сьогодні робота продовжується, проте подробиць депутат не повідомляє.

"Ми нарощуємо темп. Вибачте, не публікуємо жодних апдейтів, бо так правильно та анонімно. Робота ведеться. Приєднуйтесь до нашого суботника. Прибираємо Одесу разом. Допомагаємо СБУ", – пише Нагаткін.

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