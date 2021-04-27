Приклав пістолет до скроні: в Одесі чоловік погрожував стоматологу на очах у маленької доньки

В Одесі 34-річний чоловік приставив до голови стоматолога пістолет і пригрозив розправою. Так він відреагував на плач своєї п'ятирічної дочки. Чоловік привів дитину на прийом до лікаря до однієї зі стоматологічних поліклінік.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, правоохоронці, оперативно відреагувавши на виклик лікарів, затримали зловмисника та вилучили у нього стартовий пістолет.
"Слідчі оголосили правопорушнику підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинення хуліганства чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у київській лікарні пацієнт напав на лікаря.
Також нагадаємо, на Хмельниччині чоловік погрожував лікарям і стріляв по спецназівцях.
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