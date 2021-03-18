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Припаркувався на місці начальника: в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО (фото і відео)

18 березня, 20:44

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Невідомі порізали шини на його авто

В Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО Євгенія Кучинського. На чоловіка напали через те, що той припаркувався на місці їх начальника.

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Про це повідомив активіст Дем'ян Ганул в Facebook.

За його словами, потерпілий зараз працює кур'єром і приїхав туди з доставкою.

"Заступник директора агентства завдавав удари Кучинському, коли той сидів на землі, а інші спостерігали. Євгеній у 2014-2015 роках був заступником батальйону 28-ої окремої механізованої бригади", - повідомив Ганул.

Обережно! На відео присутні сцени насильства і нецензурна лексика!

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Активіст зазначив, що суть того, що сталося, навіть не в тому, що постраждав учасник АТО, а в тому, що людину жорстоко побили тільки за те, що припаркувалася нібито не на тому місці.

За даними "Фактів", дружина Кучинського розповіла, що він припаркував службовий автомобіль, а після повернення побачив, що шини на авто порізані.

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"Тут же його чекали ті самі п'ятеро в чорній уніформі. Вони – співробітники одного з приватних агентств", – розповіла жінка.

У поліції вже почали кримінальне провадження. Копи проведуть експертизу і встановлять ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

Незабаром після події біля офісу охоронної фірми почали мітинг. До них вийшла секретар компанії.

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Нагадаємо, раніше копи жорстоко побили ветерана АТО на Одещині.

Також повідомлялося, що в Дніпрі маршрутник не хотів везти ветерана АТО без ноги.

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Одеса побиття охоронці ветеран АТО напад
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