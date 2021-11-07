Продавець магазину не хотіла приймати дрібні купюри: В Одесі чоловік спробував "розплатитися" своїм членом

В Одесі, на території житлового масиву "Черемушки", чоловік намагався розплатитися у магазині своїм статевим органом.
Про це повідомляє телеграм-канал "ХО".
Невідомий узяв пиво і пішов до каси. Проте продавчиня магазину відмовилася відпускати товар. За даними місцевого телеграм-каналу, вона не хотіла приймати "дрібні купюри". Після чого чоловік зняв штани. Заспокоювати чоловіка довелося працівникам служби охорони. Судячи з відео, оприлюдненого у мережі, чоловік пишався своїм вчинком.
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Касирку цей жест не вразив, і вона повідомила про інцидент співробітникам охорони. Чоловік, який зробив такий витівку, відмовився пояснювати причини своїх дій. Одягнутися оголеного чоловіка змушували співробітники охорони.
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