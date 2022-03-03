Росіяни вбивають мирних: у селі на Одещині евакуюють людей (фото)

Рятувальники, у взаємодії з іншими службами, евакуюють населення з небезпечної території

В Одеській області евакуюють людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 3 березня, двічі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області.

Про це пише пресслужба ДСНС.

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Внаслідок обстрілів російськими військовими загинула одна людина, а ще одна отримала поранення.

У зв’язку з небезпекою повторних ударів було прийнято рішення евакуювати мешканців села Біленьке (близько 330 людей) в безпечне місце. Для перевезення від Територіальноі громади залучено 5 автобусів.

Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 7 рятувальників. Від національної поліції – 1 відділення в складі 3-х чоловік та представники ciльської та районної рад.

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Ситуація в Україні 3 березня