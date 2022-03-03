Росіяни вбивають мирних: у селі на Одещині евакуюють людей (фото)

Сьогодні, 3 березня, двічі окупанти здійснили обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області.
Про це пише пресслужба ДСНС.
Внаслідок обстрілів російськими військовими загинула одна людина, а ще одна отримала поранення.
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У зв’язку з небезпекою повторних ударів було прийнято рішення евакуювати мешканців села Біленьке (близько 330 людей) в безпечне місце. Для перевезення від Територіальноі громади залучено 5 автобусів.
Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 7 рятувальників. Від національної поліції – 1 відділення в складі 3-х чоловік та представники ciльської та районної рад.
Ситуація в Україні 3 березня
- У Києві вночі було чути вибухи. Постраждалих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
- Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише гори обгорілого заліза.
- В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ПДВ Андрія Суховецького.
- СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.
- Українців попереджають, що не треба співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.