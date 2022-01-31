"Гріємось гарячими пляшками під ковдрою": як живуть студенти в одеському гуртожитку (відео)

За проживання їм доводиться стабільно сплачувати 2500 гривень

В одеському гуртожитку жахливі умови. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі студенти поскаржилися на погані умови проживання у гуртожитку. На опублікованому відео можна побачити, як стеля та стіни вкриті пліснявою та тріщинами.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Одеса INFO".

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Без опалення та з цвіллю

У Мережі розмістили ролик, у якому показали гуртожиток №3 Одеського політехнічного університету. За словами студентів, крім цвілі та тріщин на стелі, у будівлі немає гарячої води та опалення.

"Гріємось пляшками з окропом під ковдрою", – зазначили студенти.

Вони додали, що за проживання їм доводиться стабільно сплачувати 2500 гривень.

Студенти НАУ показали нові фото жахливих умов у гуртожитку

Студенти НАУ опублікували у Мережі жахливі фото з гуртожитку, тому що їх звинуватили у брехні після минулої скарги на стан кімнат.

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Студенти стверджують, що в НАУ їх дарма назвали наклепниками. Вони й надалі змушені жити у страшних умовах, про що свідчать нові фото, якими вони поділилися.

"Хочемо розповісти Вам про несправедливість щодо студентів НАУ, які проживають у гуртожитку номер 11. Нещодавно мережа рясніла фотографіями і, зрозуміло, журналісти вирішили дізнатися все з витоків. Тобто у гуртожитку. У будівлю їх не пустили, як ми потім дізналися з репортажу 19 серпня на 1+1", – пишуть студенти вишу.

Також студенти кажуть, що їх публічно звинуватили у брехні на всю країну. Голова студради сказав, що блоки відремонтовані і такі лише у 10% випадків. А незадоволені – це студенти, які просто погано навчаються чи незадоволені переселенням.

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"Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, тому що прозвучали фрази "фото старі"", – розповіли студенти та додали, що "у внутрішньому чаті" гуртожитки незадоволених просто видалили.

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