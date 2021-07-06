Україна – найбільший одержувач. У США розповіли, кому дають вакцини

Головний американський дипломат в Україні Крістіна Квін відвідала пункт вакцинації в Одесі і розповіла, як США допомагають в боротьбі з вірусом

США допомагають вакцинувати українців не лише надаючи щеплення, а й забезпечуючи холодну ланцюг їх зберігання. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Україна є одним з найбільших одержувачів вакцин від коронавірусу, які США передають всьому світу.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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"Ми вже надали багато вакцин по всьому світу, і мені дуже приємно зазначити, що Україна є одним з найбільших отримувачів цих вакцин", – сказала дипломатка.

6 липня вона відвідала Одесу, де побувала в пункті масової вакцинації.

Квін нагадала про плани президента США передати ще півмільярда COVID-вакцин міжнародній програмі COVAX, препарати через яку отримує і Україна.

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Крім того, важливу роль відіграє і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке допомагає створювати мережу доставки і зберігання по системі "холодного ланцюга", забезпечуючи 100-відсоткову готовність вакцини.

На цьому тлі американський дипломат закликала всіх зробити вибір на користь вакцинації, привівши у приклад США, де імунізація населення допомогла подолати епідемію.

"Уряд Сполучених Штатів рішуче налаштований продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами світу заради зниження заражень від COVID-19, а також в кінцевому рахунку повного знищення цього вірусу", – резюмувала Квін.

Нагадаємо, що в рамках механізму COVAX Україна може отримати від США 2 млн доз вакцини Moderna вже до кінця місяця.

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