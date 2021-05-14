В аеропорту Одеси у пасажира задимівся багаж у руках (відео)

В Одеському аеропорті у чоловіка загорівся багаж, проте рятувати свої речі чоловік не поспішав – він просто пішов на свій рейс

В Одесі на території аеропорту у одного з пасажирів рейсу Одеса – Київ задимівся у руках багаж.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Сейчас".

Зазначається, що працівники аеропорту відразу вивели чоловіка з будівлі, де він почав розбирати свій багаж. Тоді вміст багажу видав кілька хлопків і загорівся.

Однак чоловік не поспішав рятувати багаж, він просто кинув свої речі на землю і втік на рейс. Як виявилося, загорівся замотаний у плівку старий електросамокат.

Нагадаємо, раніше в Києві замінували аеропорт "Київ" і кілька медустанов.

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Крім того, в Дніпрі офіційно декомунізували аеропорт: його перейменували в "Дніпро". Тепер нова назва зазначена в сертифікатах аеродрому і у всіх реєстрах.