В аеропорту Одеси у пасажира задимівся багаж у руках (відео)

В Одесі на території аеропорту у одного з пасажирів рейсу Одеса – Київ задимівся у руках багаж.
Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Сейчас".
Зазначається, що працівники аеропорту відразу вивели чоловіка з будівлі, де він почав розбирати свій багаж. Тоді вміст багажу видав кілька хлопків і загорівся.
Однак чоловік не поспішав рятувати багаж, він просто кинув свої речі на землю і втік на рейс. Як виявилося, загорівся замотаний у плівку старий електросамокат.
Нагадаємо, раніше в Києві замінували аеропорт "Київ" і кілька медустанов.
Крім того, в Дніпрі офіційно декомунізували аеропорт: його перейменували в "Дніпро". Тепер нова назва зазначена в сертифікатах аеродрому і у всіх реєстрах.