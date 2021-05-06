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У Чорноморську чоловік напоїв дитину горілкою – вона у лікарні

6 травня, 23:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Кричущий випадок стався в Одеській області – чоловік напоїв дитину алкоголем – що відомо

У Чорноморську Одеської обалсті чоловік поїв 9-річного хлопчика горілкою на парковці міського пляжу.

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Про це повідомляє "Муніципальна Варта".

Дитина знаходиться у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його негайно доставили в приймальне відділення Чорноморської лікарні, а чоловіка в Одеське районне управління поліції №2.

Деталі з'ясовуються.

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Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі горе-матір поїла маленьку дитину алкоголем. У коментарях люди розділилися на два табори – одні вважають, що такий вчинок не гідний матері і дитину треба забрати з такої родини, а батьків – покарати. Інші не бачать в цьому нічого страшного і виправдовують горе-матір.

Також нагадаємо, в Одесі дитина бігала по вулиці, поки її п'яна мати спала під лавкою.

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