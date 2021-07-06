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В Одесі компанія дорослих з дітьми смажили сосиски на вічному вогні (фото)

6 липня 2021 17:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Муніципальна охорона "попросила" компанію піти в інше місце

В Одесі компанія молодих людей з дітьми влаштували пікнік біля вічного вогню. Їх розігнала муніципальна охорона.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеси.

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"Ось такий варіант вечірнього пікніка вигадала собі вчора одна компанія. Дружньо, сімейно та по-домашньому взяли дітей, пиво, смачненьке та пішли смажити в парк Шевченка на вічному вогні", – йдеться на сторінці.

Охоронець випровадив людей. Фото: Департамент муніципальної безпеки Одеси

Порушників помітив оператор через камеру відеоспостереження і повідомив про це муніципальної варті. Через кілька хвилин до них підійшли охоронці і випровадили з парку. Людям сказали зібрати пакети і піти в більш пристосоване місце для пікніка.

Нагадаємо, раніше в Білій Церкві сім'я смажила маршмеллоу в місцевому парку Слави на Вічному вогні.

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Крім того, 9 березня в курортному місті Саки в окупованому Криму підлітки обписали нецензурними словами місцевий меморіал "Вічний вогонь".

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