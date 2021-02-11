В Одесі чоловік декілька років ґвалтував дружину і дочок

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у регулярному згвалтуванні власної дружини і доньок.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, про знущання чоловіка над своєю сім'єю копам розповіли сторонні люди. Самі жертви насильства були настільки залякані неодноразово судимим за тяжкі злочини правопорушником, що тримали все в таємниці не один рік.

За даними наслідків, дівчаток, одна з яких досі неповнолітня, чоловік почав розтлівати, коли їм було 13 і 16 років. Поки було можливим, він переконував дітей, що відбувається, є нормальним, а коли ті почали чинити опір, застосував до них фізичну силу і залякування.

За словами дівчат, вони не наважувалися розповісти про злочинні дії батьківського дому, бо дуже його боялися (одна з них навіть замислювалася про самогубство). Крім того, жінка і сама була жертвою домашнього тирана і насильника.

Зараз у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом зґвалтування, триває досудове розслідування. Призначено ряд експертиз. Фігурант затриманий в процесуальному порядку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, в ході слідства буде дано оцінку діям правопорушника, які провокували одну з його дочок на суїцид.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині чоловік на вулиці намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку.

Також нагадаємо, на Волині чоловік протягом двох років ґвалтував неповнолітню.

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