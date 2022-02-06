В Одесі не раді людям із ДЦП: охоронець вигнав із торгового центру дівчину з інвалідністю (відео)

Христина Ромайська зайшла до магазину купити собі новий гаманець

Дівчину попросили прийти до ТЦ із батьками. Колаж "Сьогодні"

Охоронець торговельного центру вигнав дівчину із ДЦП через те, що вона нібито "лякає людей". Скандал стався у магазині біля Дерибасівської, у туристичному центрі Одеси. Юристи заявляють – це незаконно. Подробиці дізнавалася Дарія Сидоровська.

Подробиці інциденту

"Тлякаєш людей", "Тебе тут не розуміють", "Ти голосно розмовляєш" – такі слова почула на свою адресу 20-річна Христина, коли прийшла купити гаманець.

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"Вона захотіла побільше гаманець Вона попросила гаманець, а вона їй каже це дорого – 700 гривень і йди", – розповіла мама дівчини Олена Ромайська.

Продавщиця покликала охоронця і той уже вигнав дівчину надвір. А за дверима магазину порадив наступного разу приходити з батьками.

"Розумієте, ви лякаєте людей. Люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали", – сказав чоловік.

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Мати дівчини обурена – хто дозволив працівникам торгівлі ображати її дочку. А ще більше – чому охоронці вирішили, що мають право повчати дорослу людину. Олена пишається дочкою: її Христина вчиться, працює та повністю самостійна.

"Я не хочу залишати цю ситуацію просто так, ну добре, що Крістіна зняла все на відео, не розгубилася. А скільки таких людей, як Крістіна, яким роблять зауваження, на них кричать, їх виводять і вони мовчать, вони ще більше занурюються в себе", – обурюється мати дівчини.

Відео конфлікту Крістіни з охоронцем потрапило до соцмережі. Вибухнув скандал, користувачі звинуватили магазин у упередженості та перешкоді людям з інвалідністю. Представники адміністрації торгового центру вибачилися перед дівчатами та усунули охоронця.

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"На жаль, охорона не розібралася в ситуації, ще раз буде проведена роз'яснювальна робота, як треба спілкуватися з людьми", – сказав керівник торгового центру Геннадій Кольцов.

Юристи також кажуть: ситуація – яскравий приклад порушення прав людини. Сім'я може подавати позов до суду та має всі шанси суд виграти.



"У нас у країні, згідно з конституцією, діє свобода пересування. І кожен може ходити там, де він захоче. Будь-які дії, які обмежують цю свободу – це порушення прав", – сказав адвокат Ігор Шавров.

Христина каже, чекає на вибачення від кривдниці, продавщиці гаманців. Інакше звертатиметься до суду.

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