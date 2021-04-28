В Одесі школяр бризнув вчительці в обличчя з газового балончика: відео (оновлено)

У школі №22 сталася НП – вчительку математики госпіталізували через восьмикласника – у школі знаходиться поліція

В Одесі учень восьмого класу розпорошив газ з балончика вчительці в обличчя. Так хлопець відповів на зауваження викладача. Жінку госпіталізували до лікарні.

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Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Xydessa.

Зазначається, що інцидент стався у школі №22 між підлітком і викладачем математики. У заклад прибули медики швидкої допомоги, які відвезли в лікарню постраждалу. Зараз на місці працює поліція.

На записі видно, що вчителька підійшла до підлітка і знімала відео на телефон. Потім хлопець дістав балончик і бризнув жінці в обличчя.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

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Як повідомила у соцмережах дочка постраждалої, прізвище учня Запорощенко. Постраждала – Скрипник Тетяна. Вчителька зробила хлопцеві зауваження через те, що той не записує матеріал. У відповідь хлопець з матами почав ображати жінку.

"Вона попросила повторити те ж саме на камеру, щоб потім не доводили протилежне. У цей момент інші учні попереджали її не підходити близько до даного учня, тому що він неадекватний і агресивний. Після цього він дістав балончик і бризнув їм в очі моєї мами", – написала дочка постраждалої.

У висновку медики написали, що у вчительки "опік рогівки ока".

Глава міського Департаменту освіти Олена Буйневич зазначила, що потерпіла вже перебуває вдома. За словами директора школи, що восьмикласник неодноразово порушував дисципліну в школі. З ним спілкуватимуться психологи.

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Нагадаємо, у минулому році в Дніпрі в школі невідомий розпорошив перцевий газ з балончика, і всіх учнів евакуювали.

Також ми писали, що в Дніпрі жінка напала на дітей з газовим балончиком.