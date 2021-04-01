В Одесі знову протестують підприємці: під стінами ОДА запалили фаєри (фото і відео)

В Одесі підприємці вийшли на акцію протесту проти локдауну. Вони влаштували автопробіг.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Так, учасники акції зібралися під будівлею Одеської обласної державної адміністрації. Там стоять кілька десятків авто з прапорами. Водії машин і активісти голосно сигналять.
Поруч з ними учасники акції з плакатами запалили жовті і сині фаєри.
На місці чергують правоохоронці.
Люди вимагають, щоб влада дозволила працювати будівельним і непродовольчим ринкам.
Нагадаємо, минулого тижня в Одесі вже проходила акція протесту підприємців через карантин. Люди заявляли, що жорсткий карантин знищує малий і середній бізнес, а також позбавляє можливості платити оренду на землю і податки.
Крім того, 19 березня підприємці в різних містах вийшли на акції протесту проти посилення карантину.
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