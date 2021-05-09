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В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)

9 травня, 13:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На заходи принесли радянську символіку і навіть свастику – поліція з'ясовує всі обставини інцидентів

В Одесі 9 травня під час заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні почалися провокації – відбулися бійки.

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Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

На Алеї слави помітили містян, які принесли портрет Жукова з георгіївською стрічкою. Правоохоронці вимагали прибрати його, але містяни відмовилися.

Відео: Сьогодні

Пізніше поліцейські затримали провокаторів, які кричали: "Одеса – російське місто".

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А в поліції повідомили про ще декілька правопорушень: 17-річний хлопець прийшов на Алею слави зі свастикою і пенсіонер – в парк Шевченка з георгіївською стрічкою.

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"Є особи, які затримані за порушення і режиму карантину і за хуліганські дії, в основному, також за нацистську символіку були. Були георгіївські стрічки і нацистська свастика", – розповів "Сьогодні" заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

За його словами, зараз у місті залучили 1500 співробітників поліції для забезпечення правопорядку.

Відео: Сьогодні

В цілому станом на 13:30 правоохоронці повідомили про шість порушень громадського порядку. За результатами перевірок складено 1 протокол за ч. 1 ст.173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), 2 – за ст. 173 (дрібне хуліганство), 2 – за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) і 1 – за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше ми повідомляли, що оскільки у світі відзначають 76-ту річницю закінчення Другої світової війни. Журналісти "Сьогодні" розповідають про традиції і головні символах цього свята.

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