В Одеському порту обшуки – виявили контрабандний товар з ОАЕ (фото)

В Одеському морському порту виявили 12 контейнерів з контрабандою з ОАЕ – що відомо на цей момент

В Одеському порту сьогодні, 21 квітня, проводять обшуки. Поліція викрила масштабну схему незаконного ввезення в Україну сигарет з ОАЕ та інших країн.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за документами товар нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу "Duty Free". Насправді це служило лише прикриттям для незаконного ввезення тютюнових виробів на територію України з метою їх подальшого переміщення до країн Європейського Союзу.

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Зараз виявлено 12 контейнерів з сигаретами.

Слідчо-оперативні заходи тривають у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою двоє українців займалися контрабандою ліків з Росії.

Також нагадаємо, скільки Україна втрачає грошей через контрабанду.

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