В Одеській області легковик врізався у вантажівку, є жертви (фото)

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Балті Одеської області, в якій загинуло двоє людей.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 16 березня близько четвертої години ранку на вулиці Уварова 31-річний місцевий житель на своєму BMW в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку DAF. Крім водія, в легковику перебували троє пасажирів – дві 17-річні дівчини та 21-річний хлопець.

Від удару дівчата загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та численними переломами забрала швидка допомога.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Встановлюються обставини аварії, в тому числі – чи був водій BMW тверезий.

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