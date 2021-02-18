В Одеській області шахраї наїхали на поліцейських і пошкодили два авто (фото)

Два співробітники Одеського районного управління поліції № 2 постраждали під час затримання ймовірних шахраїв.

Реклама

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеської області.

Інцидент стався вчора ввечері на території Южненської ОТГ.

Селом їздив "Мерседес" з невідомими чоловіками, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти майном місцевих жителів, в основному осіб похилого віку.

Реклама

Виявили і зупинили описану машину на автодорозі Одеса-Південний, неподалік від села Візирка. У салоні перебувало четверо чоловіків. Коли правоохоронці зажадали від них документи, водій натиснув на газ і наїхав на капітана і старшого лейтенанта поліції, які отримали тілесні ушкодження.

Далі почалася погоня. Оперативники заблокували "Мерседес" у Фонтанці, затримавши всіх, хто був у ньому. При цьому постраждав службовий ВАЗ-2110 та ще одна машина – Hyundai IX-35.

Правопорушниками виявилися троє громадян України і громадянин Молдови. Українців опитали і відпустили під особисте зобов'язання, а 37-річного іноземця, в якого виявили пістолет Zoraki з патронами до нього, телескопічну палицю, кастет, ніж та згорток з речовиною, схожою на амфетамін, відправили в ізолятор тимчасового тримання. Він мав проблеми з законом у зв'язку з викраденням людини.

Реклама

Нагадаємо, що в Києві затримали чергову банду клофелінщиків, яких підозрюють у двох розбійних нападах і викраденнях машини. Наймолодшій учасниці злочинної групи 15 років.

Крім того, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що на початку серпня обстріляв Mitsubishi Pajero на Київській трасі, а через кілька годин скоїв розбійний напад на "Нову пошту" в Нерубайському.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама