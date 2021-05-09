Жуков, свастика і маленькйй песик: чим відзначилася у День перемоги Одеса (відео)

У місті 9 травня не обійшлося без провокацій, але в поліції кажуть, що все було спокійно, а в соцмережах хвалять правоохоронців

В Одесі в День перемоги 9 травня очікувано не обійшлося без сутичок і провокацій, хоча правоохоронці кажуть, що серйозних порушень не було. А в соцмережах тим часом хвалять поліцію – кажуть, спрацювали на відмінно.

"Одеса – російське місто"?

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Вдень 9 травня на одеську Алею слави хтось приніс портрет Жукова з георгіївською стрічкою, який правоохоронці зажадали прибрати, але отримали відмову.

Відео: Сьогодні

Пізніше поліцейські затримали провокаторів, які кричали: "Одеса – російське місто".

Не обійшлося і без словесних баталій між прихильниками радянсько-російської версії Другої світової війни і людьми, які виступають за примирення і тримали плакат, на якому поруч були зображені радянський ветеран і ветеран ОУН-УПА.

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Досить агресивні жінки похилого віку гнівно кричали щось про "бандерівців", що нібито приїхали до Одеси зі Львова, а одна з них тикала в камеру зад свого песика.

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Також у поліції повідомили про 17-річного хлопця, який прийшов на Алею слави зі свастикою і пенсіонера з георгіївською стрічкою.

А завершилося все традиційно святковим салютом.

Що кажуть у поліції

У поліції повідомили, що загалом у заходах взяли участь близько 10 тисяч городян, а провокацій було небагато і вони швидко припинялися.

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"З людьми проводилася превентивна робота щодо недопущення порушень чинного законодавства, в тому числі й карантинних норм. Усього за сьогоднішній день поліцейські притягли до адміністративної відповідальності дев’ятьох осіб, на яких загалом складено дванадцять адміністративних протоколів та одну постанову", – розповів глава поліції Одеської області Олег Бех.

Також, за його словами, розпочато два кримінальні провадження за фактами пропаганди комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

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Серед порушень – дрібне хуліганство, злісна непокора, порушення правил карантину людей, невиконання батьками обов'язків з виховання дітей, пропаганда георгіївської стрічки і комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Реакції у соцмережах

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Журналіст Петро Шуклінов за підсумками сьогоднішніх заходів у Одесі обурився провокаціям, що влаштовувалися цього дня і реакцією на них їхніх фактичних ідейних натхненників.

"У дні, коли планета згадує мільйони убитих, десь в Одесі купка божевільних ненавидить Україну і хоче крові і війни. Купка неадекватів підставляє під удар всю Одесу! І всю країну", – написав він.

Водночас журналіст вдячний поліції, яка "жорстко затримувала усіх провокаторів".

Щодо поліції з ним згоден блогер Сергій Наумович.

"Одеська поліція сьогодні заслуговує на похвалу."Георгіївська" стрічка – через 20 секунд сепар відпочиває в автозаку." Слава Новоросії!!!", "Одеса – російське місто" – аналогічно. Швидко, чітко, жорстко і без роздумів!" – зазначив він.

Напередодні в світі відзначали 76-ту річницю закінчення Другої світової війни. Журналісти "Сьогодні" розповіли про традиції і головні символи цього свята.