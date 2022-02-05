Авто вщент. Під Вінницею у страшному ДТП загинув чоловік (фото)

У суботу, 5 лютого, на автодорозі Вінниця-Умань сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 42-річний чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
Деталі аварії
О 5.40 ранку поблизу села Красносілка Вінницької області водій машини Renault Dokker виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем МАН. Від травм 42-річний водій легковика загинув на місці.
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На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики. За кермом вантажівки був мешканець Львівської області – він не постраждав.
Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП.
Місце, де сталась смертельна аварія. Фото: ГУНП України
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.