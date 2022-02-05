Авто вщент. Під Вінницею у страшному ДТП загинув чоловік (фото)

Зіткнулися вантажівка та легкова машина. Наразі встановлюються всі обставини та причини аварії

На Вінниччині в ДТП загинув водій легковика. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 5 лютого, на автодорозі Вінниця-Умань сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 42-річний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Деталі аварії

О 5.40 ранку поблизу села Красносілка Вінницької області водій машини Renault Dokker виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем МАН. Від травм 42-річний водій легковика загинув на місці.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики. За кермом вантажівки був мешканець Львівської області – він не постраждав.

Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП.

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Місце, де сталась смертельна аварія. Фото: ГУНП України

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.

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