Бив за "погану поведінку" і погрожував зброєю. У Житомирській області патрульний катував людей

У січні цього року зазначений поліцейський побив у відділенні хлопця, який прийшов повідомити про вчинення крадіжки – що відомо про підозрюваного

У Житомирській області патрульного, який знущався над юнаком, як виявилося, не вперше застосовує силу. Йому вже повідомили про нову підозру. Справу відкрили у підрозділі з протидії порушення прав людини Генеральної прокуратури.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Що сталося

Під час розслідування справи про побиття двох хлопців в Житомирській області виявилося, що поліцейський бив хлопця, який заявив про вчинення крадіжки і сперечався з правоохоронцем.

Тоді поліцейський завдав йому удари в голову і тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" і залякати.

Перша справа, до якого причетний поліцейський

У січні 2021 між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, побили їх руками і ногами, а також змусили стояти на колінах.

В тренді Окупанти завісили Луганськ білбордами з фото Протасевича і підписом "вбивця"

Реклама

До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події. Замість того, щоб допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його і приставив до голови одного з постраждалих і спустив гачок пістолета, вимагаючи надати відомості про викрадення авто.

Також нагадаємо, в Сумах патрульні привселюдно катували затриманого інваліда.

Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.