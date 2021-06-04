Бив за "погану поведінку" і погрожував зброєю. У Житомирській області патрульний катував людей

У Житомирській області патрульного, який знущався над юнаком, як виявилося, не вперше застосовує силу. Йому вже повідомили про нову підозру. Справу відкрили у підрозділі з протидії порушення прав людини Генеральної прокуратури.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Що сталося
Під час розслідування справи про побиття двох хлопців в Житомирській області виявилося, що поліцейський бив хлопця, який заявив про вчинення крадіжки і сперечався з правоохоронцем.
Тоді поліцейський завдав йому удари в голову і тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" і залякати.
Перша справа, до якого причетний поліцейський
У січні 2021 між населеними пунктами одного з районів Житомирської області група осіб, вимагаючи у двох юнаків визнати причетність до викрадення автомобіля, побили їх руками і ногами, а також змусили стояти на колінах.
До таких дій приєднався патрульний, який прибув на місце події. Замість того, щоб допомогти постраждалим, поліцейський дістав пістолет, перезарядив його і приставив до голови одного з постраждалих і спустив гачок пістолета, вимагаючи надати відомості про викрадення авто.
Також нагадаємо, в Сумах патрульні привселюдно катували затриманого інваліда.
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