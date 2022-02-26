Семирічна дівчинка загинула, понад 70 поранено: окупанти обстрілюють Охтирку

У місті російські війська розбили повністю військову частину

Під Сумами неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

В Охтирці (Сумська область) 26 лютого понад 70 осіббуло поранено. Також загинула семирічна дівчинка.

Про це повідомила кореспондент "Сьогодні" Олеся Боровик.

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"До районної лікарні привезли понад 70 поранених після обстрілу в Охтирці. Військові та цивільні. Два іноземні журналісти", – написала вона.

За попередньою інформацією, військову частину повністю розбито.

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"Колонна техніки пройшла через Охтирку та Тростянець у напрямку Сум. На вулиці Білопільській колона важкої російської техніки, триває бій", – додала журналістка.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську звучать як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").