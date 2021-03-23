Буде асфальтобетон в три шари: у Черкаській області почали ремонт дороги

На автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь в Черкаській області (від кордону з Київською областю до повороту на Канів в селі Софіївка Золотоношського району) почалося фрезерування дорожнього покриття. Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook програми президента України "Велике будівництво".
На ділянці 81-87 км цієї траси буде проведено капітальний ремонт:
- влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом;
- влаштування дорожнього одягу і з'їздів з дороги з трьох шарів асфальтобетону;
- водовідведення проїжджої частини автодороги і водопропускних труб;
- влаштування з'їздів з дороги;
- влаштування автобусних зупинок і пішохідного переходу з автономним освітленням;
- влаштування майданчика для автомобілів на кордоні областей;
- влаштування металевої огорожі, дорожньої розмітки та нових дорожніх знаків.
У минулому році в рамках програми "Велике будівництво" на автодорозі Н-08 у Золотоношському районі було відновлено покриття на 33 км від повороту на Канів в селі Софіївка до завершення обходу міста Золотоноша.
Як ми вже писали, на дорогах "Великого будівництва" встановлять 66 систем "Зважування-в-русі". Відзначимо, що перевантажені фури наносять 90% шкоди дорогам, але тепер такий транспорт будуть контролювати.
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