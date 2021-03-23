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Буде асфальтобетон в три шари: у Черкаській області почали ремонт дороги

23 березня, 12:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На одній з ділянок траси Бориспіль – Маріуполь вже здирають старий асфальт

На автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь в Черкаській області (від кордону з Київською областю до повороту на Канів в селі Софіївка Золотоношського району) почалося фрезерування дорожнього покриття. Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook програми президента України "Велике будівництво".

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На ділянці 81-87 км цієї траси буде проведено капітальний ремонт:

  • влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом;
  • влаштування дорожнього одягу і з'їздів з дороги з трьох шарів асфальтобетону;
  • водовідведення проїжджої частини автодороги і водопропускних труб;
  • влаштування з'їздів з дороги;
  • влаштування автобусних зупинок і пішохідного переходу з автономним освітленням;
  • влаштування майданчика для автомобілів на кордоні областей;
  • влаштування металевої огорожі, дорожньої розмітки та нових дорожніх знаків.

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У минулому році в рамках програми "Велике будівництво" на автодорозі Н-08 у Золотоношському районі було відновлено покриття на 33 км від повороту на Канів в селі Софіївка до завершення обходу міста Золотоноша.

Як ми вже писали, на дорогах "Великого будівництва" встановлять 66 систем "Зважування-в-русі". Відзначимо, що перевантажені фури наносять 90% шкоди дорогам, але тепер такий транспорт будуть контролювати.

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ремонт доріг Черкаська область Велике будівництво

Джерело: Сьогодні

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