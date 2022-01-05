Справа дійшла до суду: найстарша мама в Україні може втратити єдину доньку

Рекордсменку звинувачують у незаконному використанні яйцеклітини

Валентина Підвербна народила дитину у 2011 році / Колаж "Сьогодні"

На жительку Чернігова Валентину Підвербну, найстаршу матір за версією Книги рекордів України, з позовом звернулася жінка. Остання вважає, що її яйцеклітину незаконно використали для штучного запліднення.

Про це повідомляє Gorod.cn.ua.

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Позивачем є Оксана Спектор, предметом суперечки – оскарження материнства. Жінка хоче, щоб її визнали матір'ю дитини.

На думку позивача, для запліднення Валентини Підвербної використали саме її яйцеклітину, але без дозволу.

Чи так це?

Прокоментував ситуацію сайту "Сьогодні" один із репродуктологів, чиєю пацієнткою у 2011 році стала Валентина Підвербна.

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"За якими параметрами ця жінка могла зрозуміти, що використано її яйцеклітину? Ні за яким. Згідно з Конституцією України, матір'ю дитини є Валентина Підвербна, бо вона народила. Але з генетики – ні, бо використовувалася донорська яйцеклітина. І це не секрет", – каже репродуктолог.

За словами експерта, ініціатори позову, швидше за все, ті, кому українська репродуктологія "наступила на горло".

"До речі, зараз потік пацієнтів стає більшим. Наприклад, у мене сьогодні були пацієнти з Франції, Італії, Молдови та Люксембургу", – уточнив медик.

Що відомо про найдорослішу маму в Україні

У 2011 році 65-річна чернігівка Валентина Підвербна народила доньку.Випадок безпрецедентний не лише для України, а й для всього світу. До цього лише дві жінки у віці старше 60-ти змогли виносити та народити дитину.

Щоб завагітніти у такому пізньому віці та народити свою першу дитину, необхідно було втручання лікарів та безліч процедур, на які знадобилося понад 40 тисяч гривень. Наполеглива Валентина Григорівна копила гроші довгих 7 років. Дівчинка народилася здоровою, а її мати стала зіркою.

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