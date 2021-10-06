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До 1 градуса! Коли в Києві почнуться заморозки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 жовтня, 10:59
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Середня місячна температура в жовтні зазвичай 7-12 градусів тепла
Температура опуститься цими вихідними / Колаж "Сьогодні"
Температура опуститься цими вихідними / Колаж "Сьогодні"

У Києві в найближчі дні синоптики обіцяють похолодання і заморозки. Днем максимальна температура буде +14 градусів, а ось вночі вона опуститься до плюс 3.

Про це повідомляє Укргідрометцентрі.

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7 жовтня

Завтра в Києві погода буде хмарна, але з проясненнями. Температура підніметься максимум до 14 градусів тепла, а ось вночі синоптики обіцяють від 1 до 3 градусів.

8 жовтня

У п'ятницю погода також залишиться похмурої. Температура повітря буде від 12 до 14 градусів. Вночі слід очікувати заморозки на поверхні грунту. Стовпчики термометра опустяться до 1 градуса.

9 жовтня

У суботу на вулиці стане холодніше. Температура опустити до 10-12 градусів тепла. Також буде хмарно, але з проясненнями. Вночі температура залишиться також 1-3 градуси.

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10 жовтня

Неділя теж буде прохолодним і похмурим. Температура не зміниться – 10-12 градус тепла, вночі теж від 1 до 3 градусів.

Чи чекати тепло?

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

середина місяця порадує тривалим "бабиним літом" . Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

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