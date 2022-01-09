Загибель дитини під час пожежі під Вінницею: постраждалій сім'ї збирають допомогу на новий будинок (фото, відео)

Також ми дізналися, що говорять про страшну трагедію батьки загиблого хлопчика

Під Вінницею загинула дитина у пожежі. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Тараски Вінницької області, де під час пожежі загинув 7-річний хлопчик, місцеві мешканці шукають будинок для постраждалої сім'ї. Небайдужі вже зібрали на нове житло 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Небайдужі люди допомагають сім'ї

Як нам стало відомо, мешканці села зібрали на новий будинок 40 тисяч гривень. Нині родина живе у будинку, куди їх пустили безкоштовно. Люди також несуть постраждалим постільну білизну, їжу, взуття та одяг.

Варто зазначити, що новий будинок у селі коштує від 3 до 5 тисяч доларів. Також вже є ті, хто готовий віддати меблі.

"Ми дуже хочемо їм допомогти, оскільки на вулиці зима, а в них маленькі діти. Зараз збираємо гроші на будинок. Вільного житла у селі багато, переважно просять від 3 до 5 тисяч доларів", – розповіла староста села Ольга Рижук.

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Люди допомагають постраждалій сім'ї. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

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Що кажуть рятувальники?

Складність у гасінні полум'я полягала в тому, що будинок далеко знаходився від пожежної частини.

"Вогонь був сильний. Поки рятувальники приїхали, він ще більше посилився. Згоріло майже все. Добре, що врятувалися люди", – кажуть нам у ДСНС.

Що кажуть батьки загиблого хлопчика?

Як розповіла мама загиблого хлопчика Світлана Барабаш, займання пішло від розетки і відразу по всьому будинку.

"Моя донька хапала інших дітей за руки, щоб швидше втекти. Вони були в одних майках. Дякуємо сусідам, що взяли дітей до себе на цей час. Я шукала сина, де він спав, але його не знайшла. Я продовжувала пошуки, але вже було пізно", – повідомила "Сьогодні" Світлана Барабаш.

Тато загиблого хлопчика Сергій Барабаш розповів: коли прокинувся, то зрозумів, що все в диму нічого не видно. Тоді він не міг дихати.

"Я прокинувся і зрозумів, що все в диму та нічого не видно. Я вискочив зі спальні і кинувся до ліжок дітей. Андрюшу я хотів забрати зі спальні, але туди вже неможливо було зайти. Потім чую дружина почала кричати. Згоріло все дощенту… Тепер шукатимемо будинок", – повідомив Сергій Барабаш.

Нові подробиці трагедії

Як нам стало відомо, у селі Тараски сталася пожежа в будинку, внаслідок якої загинув семирічний хлопчик. Також врятували чотирьох дітей – двоє хлопчиків 3 та 4 років та дівчинку. Як виявилось, на вулицю їх винесла 17-річна сестра, яка першою почула запах диму.

У цей час батьки дітей спали. 7-річного Андрія відшукати не змогли. І лише рятувальники, коли гасили полум'я, виявили дитину під завалами.

Також постраждала 39-річна мати – вона отримала опіки.

Наразі сільрада переселила сім'ю до іншого порожнього будинку. Причини пожежі встановлюють експерти.

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