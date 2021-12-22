Загрожує 10 років в'язниці: у Полтавській області чоловік приніс до суду піцу з "сюрпризом" (фото)

У Полтавській області 21-річний житель Кременчука прийшов до місцевого суду з піцою та наркотиками. За це чоловіку загрожує суворе покарання.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.
Деталі
На вході до приміщення суду чоловіка зупинили охоронці. Він підозріло поводив себе та нервував. Під час огляду речей чоловіка в піці виявили замаскований згорток із зеленою речовиною, яка схожа на наркотики. До суду викликали слідчо-оперативну групу.
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Навіщо приніс наркотики?
Як з'ясувалося, 21-річний кременчуківець мав намір передати наркотики підсудному.
"Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, проведено невідкладні слідчі дії, в ході яких вилучено наркотичні речовини та інші речові докази, що вказують на причетність 21-річного чоловіка до вчинення кримінального правопорушення. Фігурант раніше мав проблеми із законом та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим поліції чоловікові повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — домашній арешт", — зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко.
Подальші дії правоохоронців
За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці, а також конфіскація майна.
Нещодавні злочини, пов'язані з наркотиками
- У Харківській області затримали поліцейського Чугуївського райуправління, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора. Крім того, чоловік контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до слідчого ізолятора.
- Київські митники в аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотиків під назвою "Лірика". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.
- На Київщині викрили організоване злочинне угруповання. 37-річний киянин разом із трьома спільниками займалися виготовленням та збутом психотропних речовин. Загалом виявили більше ніж пів тонни наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 15 млн гривень.
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