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Грозит 10 лет тюрьмы: в Полтавской области мужчина принес в суд пиццу с "сюрпризом" (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 21:06
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На входе в заведение подозрительного жителя Кременчуга остановили охранники
В пицце обнаружили наркотики, которые мужчина хотел передать подсудимому/Коллаж: "Сегодня"
В пицце обнаружили наркотики, которые мужчина хотел передать подсудимому/Коллаж: "Сегодня"

В Полтавской области 21-летний житель Кременчуга пришел в местный суд с пиццей и наркотиками. За это мужчине грозит суровое наказание.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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Детали

На входе в помещение суда мужчину остановили охранники. Он подозрительно вел себя и нервничал. Во время осмотра вещей мужчины в пицце обнаружили замаскированный сверток с зеленым веществом, которое похоже на наркотики. В суд вызвали следственно-оперативную группу.

Зачем принес наркотики?

Как выяснилось, 21-летний житель Кременчуга намеревался передать наркотики подсудимому.

"Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты наркотические вещества и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность 21-летнего мужчины к совершению уголовного правонарушения. Фигурант ранее имел проблемы с законом и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем полиции мужчине сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения — домашний арест", — отметил временно исполняющий обязанности начальника Кременчугского райуправления Андрей Власенко.

Дальнейшие действия правоохранителей

По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы, а также конфискация имущества.

Ранее мужчина имел пооблемы с законом/Фото: ГУНП в Полтавской области
Ранее мужчина имел пооблемы с законом/Фото: ГУНП в Полтавской области

Недавние преступления, связанные с наркотиками

  • В Харьковской области задержали полицейского Чугуевского райуправления, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Кроме того, мужчина контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали во время возвращения в следственный изолятор.
  • Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотиков под названием "лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.
  • В Киевской области разоблачили организованную преступную группировку. 37-летний киевлянин вместе с тремя сообщниками занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ. Всего обнаружили более половины тонны наркотиков. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 15 млн гривен.

Читайте также

  • В Закарпатской области двое мужчин с удостоверениями сотрудников правоохранительных органов и наркотиками ограбили АЗС.
  • В Киеве изъяли наркотики, которые попадали в столицу из Херсонской области. "Бизнес" организовать дед и племянник.

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