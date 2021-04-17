Шукаю хлопчика для порнофотосесії: на Полтавщині чоловік роздавав непристойні листівки дітям

У Полтавській області затримали чоловіка, який за гроші пропонував інтимну фотосесію хлопчикам 8-12 років.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, зловмисник поширював непристойні пропозиції серед учнів молодших класів полтавських загальноосвітніх навчальних закладів. Про це на початку лютого в поліцію повідомила директор однієї з міських шкіл.
Керівниця навчального закладу передала до районного управління поліції записку такого змісту: "Шукаю хлопчика від 8-12 років для порно-фотосесії для сайту... Таємницю гарантую. Сплачую 100 гривень на годину".
Таку пропозицію невідомий чоловік вручив 10-річному школяреві. На щастя, кмітливий хлопчик вчасно передав папірець вчителю, а той поінформував директора.
Правоохоронці оперативно встановили підозрюваного. У квартирі 31-річного чоловіка поліцейські виявили написані ним від руки записки аналогічного змісту, фотоапарат, комп'ютерну техніку, а також низку інших речових доказів.
Йому вже повідомили про підозру у замаху на розтління малолітніх. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.
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