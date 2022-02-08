Коли в Україні потеплішає до +11 – прогноз погоди на тиждень

Підвищення температури по всій країні супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу

В Україні прогнозують потепління. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні протягом цього тижня буде достатньо тепло, а ближче до вихідних температура повітря підніметься до +11 градусів. У західних областях очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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У вівторок, 8 лютого, у більшості областей України очікуються мокрий сніг та дощі. Температура повітря в межах від -1 до +5 вночі, а вдень – від 0 до +7 градусів.

У середу, 9 лютого, також слід бути готовим до мокрого снігу в більшості регіонів, крім південних областей. Вночі температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градусів, вдень – від -1 до +5.

У четвер, 10 лютого, мокрий сніг та дощ залишаться лише у північних та східних областях. Температура повітря подекуди прогріється до +11 градусів, а вночі опуститься до -1.

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У п'ятницю, 11 лютого, у більшості регіонів України – без опадів. На заході синоптики прогнозують дощі, а на півночі та сході – мокрий сніг. Температура повітря вночі очікується в межах від 0 до +3, вдень – від +2 до +11 градусів.

У суботу, 12 лютого, у західних регіонах пройде мокрий сніг. Температура становитиме від -1 вночі до +8 градусів вдень.