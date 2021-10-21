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Кривий Ріг накрила пилова буря. Як себе убезпечити

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
21 жовтня, 16:46
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Експерти озвучили кілька правил, які допоможуть убезпечити себе під час пилової бурі
Пилова буря накрила Кривий Ріг/Колаж "Сьогодні"
Пилова буря накрила Кривий Ріг/Колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі помітили пилову бурю. Таке явище частішає на території України, а все через зміни клімату. Українців попередили, що пилова буря може бути по всій території країни.

Про це повідомляє на Facebok-сторінці начальник державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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Через що бувають пилові бурі?

Тривала відсутність опадів викликає пересушування ґрунту, а сильний вітер піднімає верхній шар землі. Через це буває запиленість повітря на великій території.

"У Кривому Розі пилова буря посилюється через наявність великої кількості гірничодобувних підприємств і кар'єрів. Через сильний вітер частки з територій промислових об'єктів потрапляють в повітря. Це може загрожувати здоров'ю людей", – написав у пості Андрій Мальований.

Що потрібно робити, щоб убезпечити себе

Щоб пилові бурі вам не нашкодили, потрібно дотримуватися кількох правил:

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  • мінімізувати пересування по місту;
  • на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов'язкою або маскою, а по можливості надівайте окуляри;
  • якщо є зволожувачі повітря, включіть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;
  • для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.

Нічим дихати

Столиця теж не здає позицій. 12 жовтня в Києві зафіксували один з найвищих показників забруднення повітря в світі. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

При такому рівні повітря людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключають спортивні заняття на відкритому повітрі.

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