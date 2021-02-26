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Крим буде наш: у Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото)

26 лютого, 15:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На місці були активісти з великими плакатами

У Херсоні в день сьомої річниці окупації українського Криму Росією пройшла тематична акція. Під час заходу активісти повісили і спалили опудало президента Росії Володимира Путіна.

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Про це пишуть на сайті Кherson.net.ua.

Зазначається, що акцію провели на площі Свободи. Спершу місцеві жителі повісили опудало Путіна на шибениці, потім спалили матрьошку-триколор із зображенням президента країни-агресора.

Фото: Кherson.net.ua

Фото: Кherson.net.ua

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Також на площі Свободи стояли активісти з тематичними плакатами з написами "Крим буде наш" і "Путін – х*йло".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що півострову пора повертатися додому і звернувся до кримчан двома мовами.

Як відомо, цього дня 7 років тому стартувала активна фаза "російської весни" в Криму. Пізніше 26 лютого стане офіційним Днем кримського опору російської окупації.

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Херсон опудало Володимир Путін окупація Криму
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