Мерзне третину міста: в Сумах зривається опалювальний сезон

Опалювальний сезон в місті стартував ще тиждень тому

У місті немає тепла / Колаж "Сьогодні"

Третина Сум може залишитися без опалення. Все через те, що в місті не запрацювала котельня північного промвузла. Опалювальний сезон на Сумщині стартував 18 жовтня.

Про це пише сайт "Суспільне".

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Тепло в будинках

Виконуючий обов'язки директора "Котельні Північного промвузла" АТ Сумське НВО Леонід Коваленко повідомив, що питання підключення будинків до тепла повинні вирішити до кінця тижня.

"Ми продовжуємо переговори з "Сумигаз", по поставкам газу на котельню. Сьогодні ці переговори продовжаться. До кінця тижня повинні включити газ, щоб запустити котельню і почати підключення житлових будинків. Прошу поставитися з розумінням і потерпіти ще тиждень", – зазначив Леонід Коваленко.

Дитячі садки та школи з теплом?

За словами Леоніда Коваленка, дитячі садки та лікарні все з теплом, а школи підключатимуть за запитом.

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Як уточнила начальник управління освіти Сумської міськради Антоніна Данильченко, поки в школи поставляє тепло ТОВ "Сумитеплоенерго". Тільки запрацює котельня, і постачальник зміниться.

Лікарні без опалення

Начальник управління охорони здоров'я в місті Олена Чумаченко уточнила, що в четвертій поліклініці на вулиці Ковпака немає опалення.

"У п'ятницю 22 жовтня в поліклініку пустили тепло. Але на вихідних через те, що не вистачало тиску, для того, щоб було тепло в дитячих садах, поліклініку вимкнули. Зараз в поліклініці температура нижче норми", – зазначила Олена Чумаченко.

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В котельні пообіцяли розібратися і підключити поліклініку.

Скільки житлових будинків з теплом?

В "Сумитеплоенерго" повідомляли, що підключили 789 будинків з 898. 25 і 26 жовтня, кажуть, під'єднають решта будинків.

"Зараз підключають вулицю Вєтрова. Залишається приватний сектор на вулиці Тополянская і кілька будинків без керуючих. Бюджетна сфера підключена на 100%" , – доповів фінансовий директор ТОВ "Сумитеплоенерго" Володимир Тисячник.

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