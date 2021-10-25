Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Мерзне третину міста: в Сумах зривається опалювальний сезон

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
25 жовтня, 15:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Опалювальний сезон в місті стартував ще тиждень тому
У місті немає тепла / Колаж "Сьогодні"
У місті немає тепла / Колаж "Сьогодні"

Третина Сум може залишитися без опалення. Все через те, що в місті не запрацювала котельня північного промвузла. Опалювальний сезон на Сумщині стартував 18 жовтня.

Про це пише сайт "Суспільне".

Реклама

Тепло в будинках

Виконуючий обов'язки директора "Котельні Північного промвузла" АТ Сумське НВО Леонід Коваленко повідомив, що питання підключення будинків до тепла повинні вирішити до кінця тижня.

"Ми продовжуємо переговори з "Сумигаз", по поставкам газу на котельню. Сьогодні ці переговори продовжаться. До кінця тижня повинні включити газ, щоб запустити котельню і почати підключення житлових будинків. Прошу поставитися з розумінням і потерпіти ще тиждень", – зазначив Леонід Коваленко.

Дитячі садки та школи з теплом?

За словами Леоніда Коваленка, дитячі садки та лікарні все з теплом, а школи підключатимуть за запитом.

Реклама

Як уточнила начальник управління освіти Сумської міськради Антоніна Данильченко, поки в школи поставляє тепло ТОВ "Сумитеплоенерго". Тільки запрацює котельня, і постачальник зміниться.

Лікарні без опалення

Начальник управління охорони здоров'я в місті Олена Чумаченко уточнила, що в четвертій поліклініці на вулиці Ковпака немає опалення.

"У п'ятницю 22 жовтня в поліклініку пустили тепло. Але на вихідних через те, що не вистачало тиску, для того, щоб було тепло в дитячих садах, поліклініку вимкнули. Зараз в поліклініці температура нижче норми", – зазначила Олена Чумаченко.

Реклама

В котельні пообіцяли розібратися і підключити поліклініку.

Скільки житлових будинків з теплом?

В "Сумитеплоенерго" повідомляли, що підключили 789 будинків з 898. 25 і 26 жовтня, кажуть, під'єднають решта будинків.

"Зараз підключають вулицю Вєтрова. Залишається приватний сектор на вулиці Тополянская і кілька будинків без керуючих. Бюджетна сфера підключена на 100%" , – доповів фінансовий директор ТОВ "Сумитеплоенерго" Володимир Тисячник.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Опитування
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
ТОП-матчі

Маріуполь

27 жовт

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

27 жовт

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 24 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 989 668
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 965 692
Всього введених доз 15 955 360
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти