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Можливий вогонь на поразку. У Вінницькій області людей просять дотримуватися умов світломаскування

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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27 лютого, 11:23
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СБУ закликає старших по будинках та глав ОСББ забезпечити відключення світла
На Вінниччині напружена ситуація
На Вінниччині напружена ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області фіксуються рідкісні факти використання ворогом світлових "маяків" як орієнтири для авіації та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Вінницькій області.

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"У зв'язку з цим закликаємо жителів Вінниці та області дотримуватися умов світломаскування у темний час доби", – йдеться у повідомленні.

СБУ закликає старших по будинках та голів ОСББ забезпечити відключення світла у місцях загального користування (балкони, коридори, під'їзди).

"У разі недотримання зазначених умов, особливо з використанням світла нестандартного кольору, може бути застосовано вогонь для ураження зазначених об'єктів", – додають в СБУ.

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Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої технікисупротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.

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