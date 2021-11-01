На Дніпропетровщині від COVID-19 померли два відомі чиновники

Один із них був фермером, інший – позаштатним радником голови області

Обидва чоловіки померли від коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

На Дніпропетровщині від ускладнень, пов'язаних з коронавірусомпомерли радник голови Дніпропетровської ОДА Володимира Резніченка та депутат Павлоградської райради Олег Паршин, а також депутат Дніпропетровської обласної ради Володимир Рой.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

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Подробиці

Позаштатному радникові губернатора Дніпропетровської області Олегу Паршину було 49 років.

Як повідомляє депутат Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, Паршин помер минулої ночі від коронавірусу. Паршин займався бізнесом, волонтерством та викриттям корупційних схем. Брав активну участь у розвитку регіону. Також відомо, що він був супротивником вакцинації від COVID-19.

Депутату Дніпропетровської облради 8-го скликання Володимиру Рою було 60 років. Він помер від ускладнень, пов'язаних із коронавірусною хворобою. Рой був великим фермером та бізнесменом, брав активну участь у житті Раївської об'єднаної територіальної громади.

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Фото "Дніпро Оперативний".

Фото "Дніпро Оперативний".

Статистика

Минулої доби, 31 жовтня, в Україні зафіксували 13 936 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 936 238 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 298 жителів України (всього – 68 027). Вилікувати вдалося 2442098 інфікованих (5885 – за останню добу).

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