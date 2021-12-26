На річці Південний Буг двоє дітей провалилися під кригу: обоє загинули

Двоє потонулих виявилися 2009 та 2012 років народження

Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Кіровоградській області на річці Південний Буг під лід провалилися двоє дітей. Все закінчилося смертю — рятувальники знайшли їхні тіла.

Про це повідомляє ДСНС у Кіровоградській області.

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Деталі інциденту

Трагедія сталася 26 грудня. О 14:22 до ДСНС надійшло повідомлення, що на річці Південний Буг під лід провалилися двоє дітей. На місце одразу вирушили рятувальники.

Дітей знайшли

Працівники ДСНС дістали з води тіла двох дітей 2009 та 2012 років народження. Обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу?

зберігайте спокій, не панікуйте;

голосно покличте на допомогу;

широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;

вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

вибравшись з ополонки, необхідно відійти від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.

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