На річці Південний Буг двоє дітей провалилися під кригу: обоє загинули

У Кіровоградській області на річці Південний Буг під лід провалилися двоє дітей. Все закінчилося смертю — рятувальники знайшли їхні тіла.
Про це повідомляє ДСНС у Кіровоградській області.
Деталі інциденту
Трагедія сталася 26 грудня. О 14:22 до ДСНС надійшло повідомлення, що на річці Південний Буг під лід провалилися двоє дітей. На місце одразу вирушили рятувальники.
Далі по темі
Дітей знайшли
Працівники ДСНС дістали з води тіла двох дітей 2009 та 2012 років народження. Обставини інциденту наразі з'ясовуються.
Що робити, якщо ви провалилися під кригу?
- зберігайте спокій, не панікуйте;
- голосно покличте на допомогу;
- широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;
- намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;
- вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;
- вибравшись з ополонки, необхідно відійти від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;
- далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігрівання робіть будь-які фізичні вправи.
Читайте також
- У Києві собака з господарем провалилися під кригу. Їх вдалося дістати з води.
- У Харківській області школяр провалився під кригу. Хлопчик намагався врятувати собаку.