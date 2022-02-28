Над Вінницькою областю збили дві ракети окупантів

Над Вінницькою областю збили дві ракети російських найманців. На щастя, жертв немає.
Про це повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
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"Дві крилаті ракети летіли в сторону Гущинець. Вони не долетіли", — повідомив очільник області.
За його словами, одна впала в лісі, а друга – в Гущинцях на житлову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.
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Вбивство дітей армією РФ
З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.