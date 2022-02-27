Не допомагайте ворогові! На Хмельниччині людей закликали не включати яскраве світло

На Хмельниччині людей просять вимикати всі яскраві предмети та вогні. Щоб не наражати себе на небезпеку через можливі обстріли.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
"Просимо вас у темну пору доби не використовувати кольорове світло, фітолампи, гірлянди, кольорові світильники, різноманітні світлові ефекти та будь-які світлові позначки на будинках, транспортних засобах та у громадських місцях", – пишуть у повідомленні.
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За їхньою інформацією, саме такі сигнали подають спільники нашим ворогам.
"Не наражайте свої родини на небезпеку через власну необачність", – додають у поліції.
У Бучі та Ірпені йдуть бої
Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинокз наступним спалахом. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.
У соцмережах публікують відео з будинком, що горить після обстрілу.
Політичний експерт Кирило Сазонов пише у Facebook, що "через Бучу переїзд та повз заправку КЛО та "Жирафа" велика колона техніки з боєм прорвалася в Ірпінь".