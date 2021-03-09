Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Не сподобалася решта: у Миколаєві жорстоко побили водійку тролейбуса

9 березня, 20:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Перед побиттям постраждала мала конфлікт із пасажиркою

У Миколаєві чоловік жорстоко побив водійку тролейбуса. Його вже затримали.

Реклама

Про це пише пресслужба патрульної поліції Миколаївській області.

Так, у мікрорайоні Північний у салон забіг невідомий чоловік і накинувся з кулаками на жінку. Він бив її по голові, після чого зник з місця події на автомобілі ВАЗ. Постраждалу госпіталізували.

Правоохоронці вже знайшли порушника і його авто. Зловмисник заявив, що дійсно посварився з водійкою, але не бив її.

Реклама

В тренді
Росія озброює бойовиків забороненими в світі мінами, які пастками розкидають на лінії фронту

Затриманого чоловіка патрульні передали слідчим. На опублікованих фото видно, що порушник швидше за все військовий.

Як пише "Свідок.інфо", незадовго до нападу у водійки стався конфлікт із однією з пасажирок. Останній не сподобалася здача з 50 гривень, яку водій їй дала.

Нагадаємо, у Чернігові відмова в пільговому проїзді спровокувала бійку між водієм маршрутки та ветераном АТО.

Реклама

Крім того, раніше в Дніпрі зняли на відео, як чоловік побив жінку через місця у маршрутці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

побиття водії пасажири здача тролейбус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Черкасах зруйнували половину старовинного будинку: як виживають господарі другої
У Черкасах зруйнували половину старовинного будинку: як виживають господарі другоїІнші регіони
"Червона зона": у Чернівецькій і Житомирській областях заборонили потягиТранспорт
В Україні ще одна область потрапила до
В Україні ще одна область потрапила до "червоної зони" карантинуІнші регіони
Підловив на побаченні: на Херсонщині чоловік викрав коханця своєї дівчини (відео)
Підловив на побаченні: на Херсонщині чоловік викрав коханця своєї дівчини (відео)Інші регіони
У Сумах патрульні привселюдно катували затриманого інваліда (фото)
У Сумах патрульні привселюдно катували затриманого інваліда (фото)Україна
На Полтавщині попрощалися із загиблим воїном (фото)
На Полтавщині попрощалися із загиблим воїном (фото)Інші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти