Не сподобалася решта: у Миколаєві жорстоко побили водійку тролейбуса

У Миколаєві чоловік жорстоко побив водійку тролейбуса. Його вже затримали.

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Про це пише пресслужба патрульної поліції Миколаївській області.

Так, у мікрорайоні Північний у салон забіг невідомий чоловік і накинувся з кулаками на жінку. Він бив її по голові, після чого зник з місця події на автомобілі ВАЗ. Постраждалу госпіталізували.

Правоохоронці вже знайшли порушника і його авто. Зловмисник заявив, що дійсно посварився з водійкою, але не бив її.

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Затриманого чоловіка патрульні передали слідчим. На опублікованих фото видно, що порушник швидше за все військовий.

Як пише "Свідок.інфо", незадовго до нападу у водійки стався конфлікт із однією з пасажирок. Останній не сподобалася здача з 50 гривень, яку водій їй дала.

Нагадаємо, у Чернігові відмова в пільговому проїзді спровокувала бійку між водієм маршрутки та ветераном АТО.

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Крім того, раніше в Дніпрі зняли на відео, як чоловік побив жінку через місця у маршрутці.

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