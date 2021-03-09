Не сподобалася решта: у Миколаєві жорстоко побили водійку тролейбуса

У Миколаєві чоловік жорстоко побив водійку тролейбуса. Його вже затримали.
Про це пише пресслужба патрульної поліції Миколаївській області.
Так, у мікрорайоні Північний у салон забіг невідомий чоловік і накинувся з кулаками на жінку. Він бив її по голові, після чого зник з місця події на автомобілі ВАЗ. Постраждалу госпіталізували.
Правоохоронці вже знайшли порушника і його авто. Зловмисник заявив, що дійсно посварився з водійкою, але не бив її.
Затриманого чоловіка патрульні передали слідчим. На опублікованих фото видно, що порушник швидше за все військовий.
Як пише "Свідок.інфо", незадовго до нападу у водійки стався конфлікт із однією з пасажирок. Останній не сподобалася здача з 50 гривень, яку водій їй дала.
Нагадаємо, у Чернігові відмова в пільговому проїзді спровокувала бійку між водієм маршрутки та ветераном АТО.
Крім того, раніше в Дніпрі зняли на відео, як чоловік побив жінку через місця у маршрутці.
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