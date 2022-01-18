Негода в Україні: де завтра чекати на хуртовину – прогноз

Максимум температура повітря опуститься до 13 градусів морозу, але так холодно буде не скрізь

Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 19 січня, буде холодною, але сильних морозів чекати не варто. Наразі через країну проходять атмосферні фронти, а через це місцями можливий невеликий сніг, а також хуртовина.

Про це пише Обозреватель.

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Завтра у всіх областях буде мінусова температура. Загалом в Україні буде від -5 до -10 градусів, а на півночі та сході температура повітря опуститься до -13 градусів.

У денний час синоптики прогнозують від 0 до -5 градусів. У західній та південній частині України вночі буде від -2 до -7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 0 градусів.

Також на території України синоптики прогнозують 19 січня сильний вітер, невеликий сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах.