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"Несіть шини": у Миколаєві придумали пастку для російських танків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 17:23
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За словами голови ОДА Віталія Кіма, російські війська вирішили взяти місто за всяку ціну
Покришки потрібно встановити на кожному перехресті / Колаж "Сьогодні"
Покришки потрібно встановити на кожному перехресті / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєвівигадали пастку для російських танків. Для цього необхідно встановити шини на кожному перехресті.

Про це повідомляє голова ОДА Віталій Кім.

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Пастка потрібна для того, щоб обмежити видимість для ворога.

"Для того, щоб обмежити видимість ворожої техніки у місті, потрібно встановити на кожному перехресті шини. Потім, якщо ворог прорветься у місто, завдання їх підпалити. У міських умовах це їх зупинить, а далі ми по них працюватимемо. Ми знаємо місто, а вони ні. Нікуди вони не пройдуть" , – каже Віталій Кім.

За словами голови ОДА, ворог вирішив взяти місто за всяку ціну.

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"Хочу зазначити, що зараз ми перебуваємо у кращій позиції. Ми маємо бути готові максимально. Тоді нічого вони не зроблять", – додав Віталій Кім.

Ситуація в Україні 8 березня

  • Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
  • У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
  • У Мережі з'явились документальні свідчення наслідків ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, завданих цієї ночі. Повідомляється, що серед загиблих є діти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
  • У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв.
  • Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).

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