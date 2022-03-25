Окупанти викрали голову громади та бізнесмена на Чернігівщині

Російські окупанти викрали двох людей у Снівській громаді Чернігівської області – голову Снівської територіальної громади Олександра Медведєва та бізнесмена та колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.
Про це повідомляє Суспільне.Чернігів .
Інформацію підтвердив голова Корюківської районної воєнної адміністрації Іван Ващенко. За його словами, окупанти прийшли до них уранці 25 березня.
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Попередньо відомо, що везуть його у напрямку Городні. Навіщо і з якою метою наразі невідомо.
Це не перший випадок викрадення людей на Чернігівщині російськими окупантами. У с. Грем'яч Новгород-Сіверського району 20 березня ворожі солдати викрали старосту.
Також у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцевого депутата та директора школи Тетяну Безлюдну.
У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.
Обстановка в області
- Про перші випадки викрадення українців окупаційними військами на Херсонщині стало відомо ще в середині березня. Російські окупанти брали в полон місцевих чиновників, активістів, журналістів, військових та членів їхніх сімей.
- За даними Генштабу ЗСУ, російська авіація продовжує завдавати ударів з повітря Херсонської області.
- З регулярних позитивних новин – на постійній основі наша армія знищує багато військової техніки супротивника, яка із завидною регулярністю розміщується в аеропорту Чорнобаївки Херсонської області. Сили ворога там були розгромлені вже щонайменше дев'ять разів.
- Жителі Нової Каховки також регулярно виходять на протест проти російських загарбників, які посіли їхнє місто.