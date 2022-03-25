Окупанти викрали голову громади та бізнесмена на Чернігівщині

Це не перший випадок викрадення людей в області

Військові РФ викрадають українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти викрали двох людей у Снівській громаді Чернігівської області – голову Снівської територіальної громади Олександра Медведєва та бізнесмена та колишнього депутата обласної ради Григорія Божка.

Про це повідомляє Суспільне.Чернігів .

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Інформацію підтвердив голова Корюківської районної воєнної адміністрації Іван Ващенко. За його словами, окупанти прийшли до них уранці 25 березня.

Попередньо відомо, що везуть його у напрямку Городні. Навіщо і з якою метою наразі невідомо.

Це не перший випадок викрадення людей на Чернігівщині російськими окупантами. У с. Грем'яч Новгород-Сіверського району 20 березня ворожі солдати викрали старосту.

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Також у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади окупанти затримали старосту села Миколу Будаловського та місцевого депутата та директора школи Тетяну Безлюдну.

У селі Нова Басань повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

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