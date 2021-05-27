Чому поліція три роки не віддає чоловікові викрадене авто, яке він сам же і знайшов

Близько року-двох жодних необхідних експертиз не призначається, з 2018 року машина перебуває на штрафмайданчику

У Тернопільській області у жителя Бережан викрали авто чотири роки тому. Він сам розшукав викрадачів, звернувся до правоохоронців, а ті вилучили автомобіль і досі не віддали власнику.

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Як розповів "Сьогодні" адвокат постраждалого водія, Віктор Дрозда, у його клієнта, Михайла Товпішка, в квітні 2017-го року зловмисники викрали автомобіль Chevrolet.

"Через рік пошуку Михайло знайшов свою машину. Впізнав своє авто на одній з фотографій в оголошенні про продаж. Під виглядом покупця Михайло поїхав до продавця з поліцейським. На зустрічі впізнав своє авто, але виявив, що номер кузова був переварений", – каже він.

За словами адвоката, на зустрічі з'ясувалося, що продавець машини не був новим власником автомобіля, а номер кузова було взято з іншого авто.

"Але сам кузов, крила, капот, салон, скло – все це залишилося. Та близько року-двох жодних необхідних експертиз не призначається. У підсумку автомобіль не повертають Михайлу, з 2018 року машина перебуває на штрафмайданчику", – розповідає адвокат.

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За словами адвоката, у нього з Михайлом кілька ключових вимог – притягти до відповідальності винних, які переварили номер кузова.

"Також плануємо написати скаргу в Офіс генерального прокурора. Не виключено, що напишемо і начальнику обласної поліції про необхідність проведення службової перевірки", – говорить Дрозда.

До цього він додав, що Михайлу, який є інвалідом 2 групи, складно обходитися без авто. В обласній поліції про цю ситуацію чули, та водночас розводять руками.

"Ситуацію слід вирішувати в площині цивільно-правових відносин. Тобто, потерпілому потрібно звернутися до суду. Якщо останній скаже, що проведених експертиз досить для повернення авто, то тоді результат буде іншим. Минуло вже дуже багато експертиз", – повідомив нам речник поліції Тернопільській області Сергій Крета.

Також раніше ми писали, що в Луцьку у співробітника військової прокуратури викрали авто.