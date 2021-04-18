Під Черкасами в ставку потонув автомобіль: є загиблі (фото)

У Черкаській області в ДТП загинули 46-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 та двоє його пасажирів.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.
Аварія сталась ввечері 17 квітня у селі Шукайвода. Там автомобіль в’їхав у місцевий ставок. Попередньо встановлено, що 46-річний водій не впорався з керуванням. У салоні були двоє пасажирів, віком 44 і 34 роки.
Уманське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Наразі триває слідство, правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.
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