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Під Черкасами в ставку потонув автомобіль: є загиблі (фото)

18 квітня, 18:30

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У салоні авто були троє чоловіків, вони загинули в ставку – поліція вже розпочала кримінальне провадження

У Черкаській області в ДТП загинули 46-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 та двоє його пасажирів.

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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Аварія сталась ввечері 17 квітня у селі Шукайвода. Там автомобіль в’їхав у місцевий ставок. Попередньо встановлено, що 46-річний водій не впорався з керуванням. У салоні були двоє пасажирів, віком 44 і 34 роки.

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Уманське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Наразі триває слідство, правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

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Раніше ми повідомляли, що у Подільському районі Києва провалилася частина дороги, через що машина однієї зі служб таксі провалилася в "озеро", що утворилося на тому місці.

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Нагадаємо, що у Києві сталася серйозна ДТП – водій Skoda пробив відбійник і, пролетівши крізь зустрічну смугу та авто на ній, опинився в кюветі. Проте після цього він схопив документи та магнітолу і втік.

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