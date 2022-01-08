Під Вінницею під час пожежі загинув 7-річний хлопчик, а його мати отримала опіки

Полум'я знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку

Під час пожежі загинула дитина. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 8 січня, у селі Тараски Вінницької області сталася моторошна пожежа, внаслідок якої померла 7-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Подробиці трагедії

8 січня о 00:51 на вулиці Миру у селі Тараски Хмельницького району вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку. Загальна площа будинку – близько 80 кв. м.

На місце оперативно прибули рятувальники. О 03:18 загоряння ліквідовано.

Полум'ям знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.

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Внаслідок пожежі загинув 7-річний хлопчик, а його 40-річна мама отримала термічний опік кистей обох рук ІІ ступеню.

Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.

У Чернівецькій області 10-місячне немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом

У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома в колясці внаслідок отруєння чадним газом.

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Трагедія сталася у середу, 8 грудня, в місті Сторожинець. За інформацією фельдшерів, батьки залишили 10-місяну дитину у будинку, за нею доглядав старший 2-річний брат. Хлопчик розпалив вогонь посеред будинку. Внаслідок пожежі немовля у колясці вчаділо, а старший брат втік до коридору.