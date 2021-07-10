Дитина впала в багаття: під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала (фото, відео)

Під час святкувань підпалили піротехніку – вона влучила в каністри з бензином

Біля вогнища сиділи двоє дітей - одного вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другого - у вогонь/Фото: колаж "Сьогодні"

Ввечері в п'ятницю, 9 липня, в Коростені Житомирської області під час святкування Івана Купала вибухнули каністри з бензином. Подія сталася в зоні відпочинку, коли підпалили піротехніку.

Про це повідомляє Національна поліція Житомирської області.

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"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчик. Цього, що був знизу з каністрою, вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другий, який був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", – розповів "Коростень today" очевидець події.

В результаті події до лікарні з опіками різного ступеня тяжкості звернулися троє жителів районного центру, які перебували на заході. Їм надали необхідну медичну допомогу і призначили амбулаторне лікування.

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Очевидці повідомили, що вибух був настільки сильний, що у людей, які живуть поблизу, затрусилися шибки у вікнах.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.

Фото: Коростень.today

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Раніше ми повідомляли, що потужний вибух прогримів в порту Дубая (ОАЕ) ввечері в середу, 7 липня. За попередньою інформацією, вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.