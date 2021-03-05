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Підловив на побаченні: на Херсонщині чоловік викрав коханця своєї дівчини (відео)

5 березня, 04:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В поліції дівчина запевняла, що не знала про заплановане викрадення

На Херсонщині в Каховці серед білого дня троє нападників бризнули в очі чоловікові слізогінний газ, побили, зв’язали руки та відвезли до занедбаного будинку нібито на допит.

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Хлопцю дивом вдалося втекти. Подробиці злочину він розповів новинам "Сьогодні".

Олександра викрали на набережній Каховки, коли вийшов на прогулянку з дівчиною. Троє чоловіків попросили штовхнути автівку, яка нібито заглохла.

"Я почав штовхати машину, а потім мені забризкали балончиком очі", – каже постраждалий Олександр Одесюк.

Хлопець кинувся навтьоки, та його наздогнали і побили палицею. Відвезли в занедбаний будинок, де на нього чекав організатор викрадення. Та коли хлопця витягали з авто – це побачили перехожі та викликали поліцейських. І поки викрадачі на них відволіклися, Олександр втік з будинку.

"Я вистрибнув через вікно, перестрибнув через паркан і побіг напівроздягнений, бо стягнули з мене курточку", – каже постраждалий.

В херсонській обласній лікарні Олександр провів тиждень. Повністю роздроблену щелепу йому збирали заново та вставили титанову пластинку, а на шиї залишився шрам.

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Організував його викрадення, каже Олександр, херсонець, який останні пів року працював в Америці. А на злочин пішов заради колишньої коханої. Дівчини, з якою Олександр познайомився в Інтернеті і зустрічався, поки її колишній був на заробітках за океаном.

"Після того як ми зустрічалися з нею пів року, вона повернулася до нього і почала робити з себе жертву, мовляв я її кривдив, що я поганий", – каже хлопець.

В поліції дівчина запевняла, що не знала про заплановане викрадення, хоча знала, що на набережній зустріне друзів колишнього.

Поліція наразі встановила всіх причетних до викрадення херсонця. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 7 років в’язниці.

Відео: Сьогодні

Нещодавно ми писали, що на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі викрали чоловіка. Про це в поліцію повідомив свідок викрадення.

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Херсон поліція викрадення
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